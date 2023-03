De lach is terug bij België: 'Fijn om te zien dat we zo goed kunnen zijn'

Ruim drie maanden na het dramatisch verlopen WK is de stemming weer opperbest bij het Belgische elftal. De ploeg van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco sloot een uitstekende interlandweek dinsdag in stijl af door Duitsland te kloppen: 2-3.

"Het is fijn om te zien dat we zo goed kunnen zijn", zei de 31-jarige Kevin De Bruyne na het uitduel met Duitsland tegen Sporza. "We hebben mooie goals gemaakt. Offensief hadden we goede momenten en defensief stond het vrij goed."

Je zou bijna vergeten dat België in december de hoon van het land over zich heen kreeg na het WK in Qatar. De 'Rode Duivels' eindigden als derde in een poule met Marokko, Kroatië en Canada en strandden voor het eerst deze eeuw in de groepsfase van een WK.

Het was bovendien erg onrustig in het Belgische kamp. Zo was er in het veld onenigheid tussen De Bruyne en Toby Alderweireld, die inmiddels een punt achter zijn interlandloopbaan heeft gezet. Ook in de kleedkamer zouden de gemoederen hoog zijn opgelopen, al drukten de spelers die verhalen de kop in.

'Het is nog niet klaar voor België'

Onder de nieuwe bondscoach Tedesco - hij volgde de vertrokken Roberto Martínez op - lijkt België zich te hebben herpakt. Zonder de gestopte Alderweireld en Eden Hazard en met nieuw talent begonnen onze zuiderburen de kwalificatiereeks voor het EK 2024 vorige week uitstekend. De Belgen wonnen met 0-3 bij Zweden.

In de oefenwedstrijd tegen Duitsland leidde België binnen tien minuten al met 0-2 door doelpunten van Yannick Carrasco en Romelu Lukaku. Een treffer van uitblinker De Bruyne na rust was voldoende om de overwinning in Keulen veilig te stellen.

De middenvelder van Manchester City vindt dat de invloed van Tedesco al zichtbaar is. Hij deelde in gesprek met Het Nieuwsblad bovendien nog een subtiel plaagstootje uit aan de inmiddels vertrokken Martínez. "Als alle spelers op de juiste plaats staan, dan komt de kwaliteit naar boven."