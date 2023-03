Messi viert honderdste goal voor Argentinië bij klinkende zege op Curaçao

Lionel Messi heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) zijn honderdste doelpunt voor Argentinië gemaakt. De sterspeler droeg in eigen land met een hattrick bij aan de monsterzege op Curaçao, waar veel (voormalige) Eredivisie-spelers meededen: 7-0.

De 35-jarige Messi stond voor de oefenwedstrijd in Santiago del Estero nog op 99 doelpunten voor Argentinië. Daar kwam in de twintigste minuut verandering in. De aanvoerder nam een lastige bal in het strafschopgebied feilloos aan, vond ruimte om te schieten en liet keeper Eloy Room kansloos.