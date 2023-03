Spanje blameert zich in Schotland, Kökçü verliest met Turkije van Kroatië

Spanje heeft dinsdag een pijnlijke nederlaag geleden in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024. De drievoudig Europees kampioen verloor met 2-0 bij Schotland. Feyenoorder Orkun Kökçü kon met Turkije niet verrassen tegen Kroatië: 0-2.

Door de eerste zege op Spanje in 39 jaar gaat Schotland verrassend aan de leiding in groep A van de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 in Duitsland. Zaterdag wonnen de Schotten de eerste wedstrijd met 3-0 van Cyprus. Spanje zegevierde toen met 3-0 tegen Noorwegen.

Spanje reist in juni voor de finaleronde van de Nations League naar Nederland. In de halve finales in Enschede is Italië de tegenstander. In de finale wacht Oranje of Kroatië, die in de andere halve finale staan.