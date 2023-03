België wint dankzij bliksemstart voor het eerst sinds 1954 van Duitsland

België heeft dinsdag voor het eerst in 69 jaar een wedstrijd van Duitsland gewonnen. 'De Rode Duivels' waren in een oefenduel in Keulen dankzij een bliksemstart met 2-3 te sterk voor het buurland. In de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup scoorde PSV'er Ibrahim Sangaré voor Ivoorkust.

België stond binnen tien minuten met 0-2 voor in het RheinEnergieStadion. Yannick Carrasco opende al in de derde minuut de score. De aanvaller werd bediend door Kevin De Bruyne, kapte een tegenstander uit en schoot gedecideerd raak.

Zes minuten later verdubbelde Romelu Lukaku de voorsprong. De spits ontsnapte aan de buitenspelval na een pass van De Bruyne en passeerde doelman Marc-André ter Stegen.

België zat op rozen, maar vlak voor rust kwamen de Duitsers terug in de wedstrijd. Lukaku sloeg de bal bij een corner met de hand uit het doel, waarna de bal op de stip ging. Niclas Füllkrug benutte de penalty.

Kevin De Bruyne was met een doelpunt en twee assists de uitblinker bij België. Foto: Getty Images

België verloor vijftien van vorige zestien ontmoetingen

Twaalf minuten voor tijd leek De Bruyne de wedstrijd te beslissen door een voorzet van Leandro Trossard binnen te tikken, maar Duitsland wilde niet van opgeven weten. Serge Gnabry bracht de spanning met een intikker in de slotfase weer terug, nadat hij even daarvoor de paal had geraakt. De Belgen gaven de zege daarna niet meer uit handen.

De vorige zege van België op (West-)Duitsland dateerde van 26 september 1954, toen een oefeninterland met 2-0 werd gewonnen. In de zestien daaropvolgende confrontaties verloren de Belgen vijftien keer en speelden ze eenmaal gelijk.

België begon de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 vrijdag met een overtuigende zege bij Zweden (0-3). Duitsland is als gastland al geplaatst voor de Europese titelstrijd.

De Duitsers bedanken na afloop het publiek. Foto: Getty Images

Sangaré scoort voor winnend Ivoorkust

In de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup hielp Sangaré Ivoorkust aan een 0-2-zege op de Comoren, een eilandstaat tussen Mozambique en Madagaskar. De middenvelder van PSV opende de score negen minuten voor rust via een afstandsschot. FC Barcelona-middenvelder Franck Kessié maakte na een klein uur spelen de tweede goal in de Comorese hoofdstad Moroni.

Ivoorkust is als gastland al zeker van deelname aan de Afrika Cup, maar doet wel mee in de kwalificatiereeks. 'De Olifanten' gaan met tien punten uit vier wedstrijden aan kop in hun groep. Zambia volgt met negen punten op de tweede plaats.