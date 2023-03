Crisisclub Vitesse raakt door stadionruzie ook zieke directeur Van Wijk kwijt

Vitesse moet het voorlopig doen zonder algemeen directeur Pascal van Wijk. De bestuurder zit sinds vorige week ziek thuis omdat de stadionperikelen hem te veel zijn geworden, meldt de club dinsdag.

Vitesse vecht al maanden een conflict uit met Michael van de Kuit, die met zijn vastgoedbedrijf Nedstede eigenaar van het GelreDome is. De club zegde in 2018 het huurcontract op omdat de Arnhemmers de huursom van 2,15 miljoen euro per jaar te hoog vinden. Ruim vier jaar later is er nog geen nieuwe overeenkomst gesloten.

Daardoor zit Vitesse in grote problemen. De club heeft voor volgend seizoen nog geen stadion. Als dat voor 11 april nog steeds niet het geval is, neemt de licentiecommissie van de KNVB de proflicentie van Vitesse af. Dat betekent dat er na bijna 131 jaar een einde komt aan het bestaan van de op één na oudste profclub van Nederland.

Van Wijk voerde maandenlang onderhandelingen met Van de Kuit over een nieuwe overeenkomst, maar recent weigerde Van de Kuit verder te praten met Van Wijk en ook voorzitter Henk Parren van de raad van commissarissen. Daarop legde Parren begin deze maand zijn functie neer. Nu volgt dus Van Wijk.

Commercieel directeur Peter Rovers neemt de taken van Van Wijk voorlopig over. "Uiteraard hopen we allemaal dat het snel beter zal gaan met Pascal", zegt Rovers. Peter van Bussel vervangt Parren in de raad van commissarissen.

'Vertrouwen op akkoord over stadion'

De onderhandelingen over een nieuw huurcontract worden namens Vitesse gevoerd door Coley Parry. Dat is opmerkelijk. De Amerikaan stapte met zijn investeringsmaatschappij Common Group in september naar voren om Vitesse over te nemen, maar de KNVB heeft de beoogde overname nog altijd niet goedgekeurd. Formeel heeft Parry niets te zeggen in Arnhem.

Volgens Vitesse is een nieuwe stadionovereenkomst wel nabij. "Er worden flinke stappen gezet richting een akkoord", zegt Rovers in een update namens de directie. "Er is de afgelopen dagen hard doorgewerkt om zaken op papier te krijgen. We hebben er vertrouwen in dat we de komende dagen tot overeenstemming zullen komen."

Zo'n honderd fans haalden dinsdagavond op het trainingscomplex op Papendal verhaal bij de bestuursleden nadat de KNVB-deadline van 11 april naar buiten was gebracht. Vitesse verkeert momenteel in grote crisis.

De club zit niet alleen zonder eigenaar, stadion en algemeen directeur, maar vecht in de Eredivisie ook nog tegen degradatie en raakt na dit seizoen tot overmaat van ramp ook nog hoofdsponsor eToro kwijt. Volgens Rovers voerden hij, Parry en de nieuwe commissaris Van Bussel een "goed en open" gesprek met de fans.

De overname door Parry duurt langer dan verwacht doordat de aandelenoverdracht de afgelopen maanden moest worden aangepast, legt Vitesse uit. De nieuwe documenten worden deze week aangeleverd bij de licentiecommissie van de KNVB. "Het blijft een lang traject, maar desondanks heeft Coley Parry als beoogde eigenaar uitgesproken dat hij onze club niet zal laten vallen", zegt Rovers.