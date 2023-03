Groenen mist door blessure laatste interlandperiode van Oranjevrouwen voor WK

Jackie Groenen mist de laatste interlandperiode van de Oranjevrouwen richting het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De middenvelder heeft bij haar club Paris Saint-Germain een blessure opgelopen en moet daardoor de oefeninterlands tegen Duitsland (7 april) en Polen (11 april) aan zich voorbij laten gaan.

Het is niet bekend wat Groenen precies mankeert en hoe ernstig haar blessure is. De 28-jarige middenvelder moest zich zondag in de competitiewedstrijd tegen Montpellier HSC al na 27 minuten laten vervangen.

De afwezigheid van Groenen is een tegenvaller voor bondscoach Andries Jonker. De coach heeft daardoor in de twee interlandperiodes richting het WK in Australië (20 juli-20 augustus) niet één keer over een volledig fitte selectie kunnen beschikken.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

Jill Roord ontbrak in februari namelijk tijdens de oefenstage op Malta, waar Nederland twee keer tegen Oostenrijk speelde (1-2-nederlaag en 4-0-zege). De middenvelder is inmiddels hersteld van een blessure en voegt zich maandag bij Oranje, dat op het WK in elk geval sterspeelster Vivianne Miedema moet missen door een zware knieblessure.

Een opvallende naam in de 26-koppige selectie van Jonker is die van de zeventienjarige debutant Wieke Kaptein. De middenvelder wordt beschouwd als een groot talent bij FC Twente, dat koploper in de Vrouwen Eredivisie is. Verder maakt Sisca Folkertsma (Girondins de Bordeaux) haar rentree in de selectie na zwaar blessureleed. Routiniers Shanice van de Sanden en Kika van Es zijn opnieuw gepasseerd.

Nederland speelt in april twee oefenwedstrijden ter voorbereiding op het WK. Op 7 april is Duitsland de tegenstander in het stadion van Fortuna Sittard (aftrap 20.00 uur). Het topland haalde vorig jaar zomer de finale van het EK, maar verloor die met 2-1 van Engeland. Vier dagen later oefent Nederland op Het Kasteel in Rotterdam tegen Polen (aftrap 20.00 uur).