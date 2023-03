Oud-voorzitter Blatter niet vervolgd voor 'crimineel mismanagement' FIFA-museum

Voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter wordt niet vervolgd voor "crimineel mismanagement" met betrekking tot het FIFA-museum. Volgens het Zwitsers openbaar ministerie is niet bewezen dat er onder Blatter wanbeleid is gevoerd en is het onderzoek gestopt.

De FIFA deed in december van 2020 aangifte tegen Blatter en drie andere functionarissen vanwege de kosten van het museum Haus zur Enge. Er zou sprake zijn geweest van crimineel mismanagement.

Het vorige FIFA-bestuur stopte een kleine 130 miljoen euro in de renovatie en inrichting van het gebouw, dat niet in het bezit van de bond is. Het ging een langdurige huurovereenkomst aan tegen ongunstige tarieven in vergelijking met de marktprijzen. Die overeenkomst zou de FIFA tot 2045 ruim 330 miljoen euro kosten.

"Gezien de enorme kosten en de algemene manier van werken van het vorige FIFA-bestuur is een onderzoek gestart om erachter te komen wat er precies is gebeurd", zei vicesecretaris-generaal Alasdair Bell van de FIFA 2,5 jaar geleden.

"Uit het onderzoek kwamen wijdverbreide verdachte omstandigheden en managementfouten naar voren, waarvan sommige vermoedelijk crimineel zijn. Daarom moet alles grondig worden onderzocht door de relevante autoriteiten."

Sepp Blatter was van 1998 tot zijn gedwongen afscheid in 2015 voorzitter van de FIFA. Foto: AFP

'Misstand in de zin van plichtsverzuim kon niet worden vastgesteld'

De 87-jarige Blatter, die de beschuldiging van crimineel mismanagement stellig ontkende, wordt niet vervolgd. "Er kon geen strafrechtelijk relevante misstand in de zin van plichtsverzuim worden vastgesteld", liet het openbaar ministerie dinsdag weten.

Het museum was mede door de Zwitser tot stand gekomen en werd in 2016 geopend. Sinds dat jaar is Blatters landgenoot Gianni Infantino de voorzitter van de wereldvoetbalbond.

Ook is Blatter samen met voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini verwikkeld in een slepende corruptiezaak. Vorig jaar oktober gingen de Zwitserse aanklagers in beroep tegen de vrijspraak van de bestuurders, die werden aangeklaagd vanwege een verdachte betaling van Blatter aan Platini in 2011.