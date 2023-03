El Yaakoubi niet langer aanvoerder Excelsior na incident met OneLove-spandoek

Redouan El Yaakoubi is niet langer aanvoerder van Excelsior. De Rotterdamse club heeft daartoe besloten nadat de verdediger anderhalve week geleden voor de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur had geweigerd te poseren bij een OneLove-spandoek tegen racisme en discriminatie.

De spelers van Excelsior en Cambuur verzamelden zich op zondag 19 maart voorafgaand aan de wedstrijd achter het spandoek. El Yaakoubi en zijn ploeggenoot Marouan Azarkan werkten daar niet aan mee en besloten elders op het veld te gaan staan.

Ook besloot El Yaakoubi de OneLove-band niet te dragen tegen Cambuur. Hij koos voor een eigen band met de tekst "Respect" in plaats van "One Love".

El Yaakoubi zorgde voor flink wat ophef door niet achter het spandoek te gaan staan. "Het niet plaatsnemen achter de grote OneLove-banner tijdens de teamfoto heeft hierbij, zowel intern als extern, voor veel ruis en onbegrip gezorgd. Daardoor is zowel club als speler in een positie terechtgekomen die voor beiden niet wenselijk is", schrijft Excelsior dinsdag in een verklaring op de website.

Excelsior benadrukt dat de discussie haaks staat op de normen en waarden die de club "hoog in het vaandel heeft staan". "Hierbij zullen en willen we nooit iemand uitsluiten. Maar ook zullen wij niemand uitsluiten op basis van een eigen mening. Excelsior noch Redouan el Yaakoubi discrimineert of distantieert zich van welke bevolkingsgroep dan ook. We betreuren ten zeerste dat dit beeld ontstaan is, iets wat we overigens ook zeker onszelf kwalijk nemen."

"De OneLove-actie, hoe goed ook bedoeld, heeft zaken op scherp gezet. Mensen tot iets dwingen is nooit de weg. Daarom hebben we in het belang van de club, de speler en sportieve doelstelling die we samen hebben, gezamenlijk besloten de aanvoerdersband elders binnen het team te beleggen. Deze keuze doet niks af aan de belangrijke rol die Redouan als persoon, mens en professional vervult binnen de kleedkamer en op het veld."

Het spandoek voorafgaand aan de thuiswedstrijd van Excelsior tegen SC Cambuur. Foto: Pro Shots

Excelsior wilde niet uit emotie handelen

Het besluit van Excelsior volgt negen dagen na de wedstrijd tegen SC Cambuur. De club zegt bewust geen reactie te hebben gegeven "om niet vanuit emotie of onbegrip te handelen op een onderwerp dat, helaas, zo beladen is."

Eerder dit seizoen weigerde El Yaakoubi in de week van Coming-Outdag de OneLove-band ook al te dragen. Toen koos hij voor een geheel witte band met het woord "Respect" erop. Hij stelde destijds dat hij op die manier de boodschap "nog krachtiger en allesomvattender wilde maken".

El Yaakoubi was niet de enige aanvoerder in de Eredivisie die de OneLove-band weigerde te dragen. Ook Feyenoord-captain Orkun Kökçü droeg de band om religieuze redenen niet. Hij had het gevoel dat de OneLove-band voor andere redenen in het leven is geroepen dan voor de strijd tegen discriminatie en racisme. Hij doelde daarmee op de oproep tot acceptatie van lhbtiq+'ers.