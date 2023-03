PSV neemt komend weekend afscheid van overleden perschef Thijs Slegers (46)

Delen via E-mail

PSV neemt komend weekend afscheid van perschef Thijs Slegers. De voormalige journalist overleed maandag op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van acute leukemie.

Zondagavond is er in het Philips Stadion voor iedereen gelegenheid om afscheid van Slegers te nemen. De deuren openen om 18.30 uur en om 20.30 uur wordt de wachtrij gesloten. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.