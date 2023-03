Assistent Bosschaart vertrekt na vier jaar bij Cambuur: 'Op naar een nieuw begin'

Delen via E-mail

Pascal Bosschaart vertrekt aan het einde van het seizoen bij SC Cambuur, waar hij momenteel assistent is van trainer Sjors Ultee. De oud-verdediger was de afgelopen jaren tweemaal als interim-hoofdcoach actief bij de hekkensluiter van de Eredivisie.

"Na een viertal zeer mooie en leerzame jaren waarin ik me professioneel heb kunnen ontwikkelen, verlaat ik Cambuur aan het einde van dit seizoen", schrijft de 43-jarige Bosschaart dinsdag op sociale media.

Bosschaart trad medio 2019 aan als assistent bij Cambuur. In 2021 promoveerde de club als kampioen van de Eerste Divisie naar de Eredivisie. Vorig seizoen eindigden de Friezen knap als negende. Bosschaart fungeerde in 2021 en 2022 enige tijd als interim-trainer nadat toenmalig coach Henk de Jong moest afhaken wegens een cyste in zijn hoofd.