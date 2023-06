In beeld Van solo in ArenA tot scoren als veertiger: de carrière van Ibrahimovic

Na een carrière van bijna 25 jaar heeft Zlatan Ibrahimovic (41) zondag zijn afscheid aangekondigd. Hij won talloze prijzen, is alltime topscorer van Zweden en de oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A. Maar bovenal is de Zweed een van de meest iconische voetballers van deze eeuw. Een overzicht van zijn carrière in foto's.

Ibrahimovic verruilt in de zomer van 2001 Malmö FF voor Ajax, waar hij in zijn eerste seizoen niet altijd basisspeler is. Foto: Pro Shots

In 2001 speelt de spits zijn eerste interland voor Zweden. Een jaar later maakt hij zijn opwachting op het WK. Foto: Getty Images

Dankzij de 'golden goal' van Ibrahimovic wint Ajax in 2002 de KNVB-beker ten koste van FC Utrecht. Hij pakt dat jaar ook voor het eerst de landstitel met de Amsterdamse club. Foto: Pro Shots

In 2004 wint hij zijn tweede landstitel met Ajax. Daarnaast heeft de spits ook de Nederlandse beker en Johan Cruijff Schaal in zijn prijzenkast staan. Foto: ANP

Zijn iconische solo tegen NAC Breda wordt in 2004 verkozen tot doelpunt van het jaar. Foto: ANP

Later dat jaar vertrekt Ibrahimovic op het allerlaatste moment naar Juventus, waarmee hij twee keer het kampioenschap viert. Door een omkoopschandaal worden de titels afgenomen en komt de club uit Turijn in de Serie B terecht. Foto: Getty Images

Voetballen in de tweede divisie ziet hij niet zitten, dus stapt Ibrahimovic in 2006 over naar Internazionale. De aanvaller draagt zijn steentje bij aan het kampioenschap door in 27 wedstrijden vijftien keer te scoren. Foto: ANP

Op nationaal niveau wint Ibrahimovic alles met Inter, maar het winnen van de Champions League blijft uit. Foto: Getty Images

Om zijn Champions League-droom te verwezenlijken, maakt hij in 2009 de transfer naar titelhouder FC Barcelona. In één seizoen wordt hij kampioen en wint hij de Spaanse supercup, de Europese supercup en het WK voor clubteams. Foto: ANP

Uitgerekend Internazionale verstoort de Champions League-droom van Ibrahimovic. Inter, met onder anderen Wesley Sneijder in de ploeg, wint uiteindelijk ook de finale. Foto: Pro Shots

Door de slechte band met Barcelona-trainer Josep Guardiola verlaat Ibrahimovic de Spaanse club al na een jaar. AC Milan huurt de aanvaller voor één seizoen en neemt hem daarna definitief over. Foto: ANP

Ibrahimovic staat in het illustere rijtje van spelers die voor de drie grootste Italiaanse clubs hebben gespeeld (Juventus, Inter en AC Milan). Christian Vieri, Edgar Davids, Andrea Pirlo en Roberto Baggio gingen hem voor. Foto: Getty Images

Voor zijn fenomenale omhaal tegen Engeland ontvangt Ibrahimovic in 2013 de Puskás Award, de prijs voor het mooiste doelpunt van het jaar. Hij scoort die wedstrijd liefst vier keer. Foto: Pro Shots

Zijn overstap naar Paris Saint-Germain in 2012 is de start van zijn succesvolste periode. In vier jaar tijd wint hij vier landstitels, drie Franse supercups, drie keer de Coupe de la Ligue en twee keer de Coupe de France. Foto: Getty Images

Ibrahimovic scoort voor liefst zes clubs in de Champions League: Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan en PSG. Een unieke prestatie. Foto: ANP

Op 4 september 2014 maakt hij zijn vijftigste interlanddoelpunt, waarmee hij topscorer aller tijden van Zweden wordt. Foto: Pro Shots

In 2016 maakt Ibrahimovic de overstap naar Manchester United. Daar wint hij voor het eerst sinds zijn tijd bij Barcelona een Europese prijs, al komt hij door blessureleed niet in actie in de gewonnen Europa League-finale tegen Ajax. Foto: Getty Images

Na de uitschakeling op het EK van 2016 stopt de spits als international. Vijf jaar later komt hij terug op zijn besluit en maakt de Zweed zijn rentree bij de nationale ploeg. Foto: Getty Images

De inmiddels 36-jarige Ibrahimovic vertrekt in 2018 naar de Verenigde Staten, waar hij voor LA Galaxy gaat spelen. Voor het eerst sinds zijn periode bij Malmö pakt hij er geen prijs. In twee seizoenen speelt hij vijftig wedstrijden en maakt hij 47 doelpunten. Foto: ANP

Eind 2019 keert hij terug bij AC Milan. Hij verovert in zijn tweede periode bij Milan nog één keer de landstitel en is vanaf 18 maart 2023 de oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A. Foto: Getty Images

Ibrahimovic deinst voor niemand terug en is tijdens zijn carrière regelmatig betrokken bij opstootjes. Foto: Getty Images