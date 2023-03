Feyenoord moet Geertruida door hamstringblessure wekenlang missen in titelrace

Delen via E-mail

Feyenoord kan de komende weken geen beroep doen op Lutsharel Geertruida. De verdediger heeft vrijdag bij de verloren EK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Frankrijk (4-0) een hamstringblessure opgelopen.

Geertruida maakte in Parijs zijn debuut voor Oranje. De verdediger annex defensieve middenvelder moest vlak voor tijd geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Tyrell Malacia. Hij miste daardoor maandag de wedstrijd tegen Gibraltar (3-0-winst).

Geertruida is dit seizoen basisspeler bij Feyenoord, dat aan de leiding gaat in de Eredivisie. De Rotterdamse club speelt de komende weken tegen Sparta, Ajax (halve finale beker), RKC, AS Roma (kwartfinales Europa League) en Cambuur.