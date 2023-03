Memphis is door blessure voorlopig niet inzetbaar bij Atlético Madrid

Memphis Depay kan de komende tijd niet in actie komen voor Atlético Madrid. De spits liep maandagavond een dijbeenblessure op in de EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Gibraltar (3-0-zege).

Memphis werd maandag in de 63e minuut naar de kant gehaald vanwege de kwetsuur. Bondscoach Ronald Koeman vreesde eerder voor een wekenlange absentie. Atlético meldt woensdag niet hoelang de Oranje-international uit de roulatie zal zijn.

Het is zacht gezegd nog niet het seizoen van Memphis. De 29-jarige aanvaller stond in het najaar van 2022 maanden langs de kant door een bovenbeenblessure. Mede daardoor belandde hij bij FC Barcelona op een zijspoor. Memphis trok in januari naar Atlético, waarbij hij een contract tot medio 2025 tekende.

Bij Atlético liet de 88-voudig international dit kalenderjaar weer glimpen van zijn oude vorm zien. Memphis scoorde drie keer in zeven competitieduels en stond de laatste drie duels aan de aftrap, maar hij zal nu weer langs de kant moeten toekijken.

Tijdens de interlandperiode stond Memphis in de basis van het Nederlands elftal voor de eerste kwalificatieduels voor het EK 2024. Tegen Frankrijk (4-0-verlies) viel hij in negatief opzicht op door een strafschop te missen. In het duel met Gibraltar (3-0) zorgde Memphis met een kopbal voor de openingstreffer.

Atlético bezet momenteel de derde plek in La Liga, op vijf punten van stadgenoot en nummer twee Real Madrid. Een plek in de top vier - en daarmee een Champions League-ticket - lijkt de ploeg van trainer Diego Simeone niet meer te kunnen ontgaan. Atlético strandde dit seizoen in de groepsfase van de Champions League.

