Doelman Gallese van Peruaans elftal gearresteerd na ruzie met Spaanse politie

Aanvoerder Pedro Gallese van het Peruaanse elftal is maandagavond in de Spaanse hoofdstad Madrid gearresteerd na een ruzie met de politie. De ervaren doelman werd even later weer vrijgelaten.

Het opstootje ontstond voor een hotel, waar de 93-voudig international met zijn ploeg verblijft. Peru speelt dinsdagavond in het stadion van Atlético Madrid een oefenwedstrijd tegen Marokko.

Honderden Peruaanse fans hadden zich bij het hotel verzameld. Toen de voetballers zich lieten zien, kregen ze in de drukte ruzie met de aanwezige politie. Volgens verschillende Peruaanse media zou een speler door een agent geduwd zijn.

Na de woordenwisseling die daarop ontstond, is Gallese meegenomen naar het bureau. De 33-jarige doelman van Orlando City SC moest een verklaring afleggen en kon zich daarna weer bij zijn ploeggenoten voegen. Er is geen aanklacht ingediend.

Peru-Marokko wordt dinsdag om 21.30 uur afgetrapt in Wanda Metropolitano. De Zuid-Amerikanen speelden - met Gallese onder de lat - zaterdag in Mainz een oefenduel met Duitsland. Peru verloor die wedstrijd met 2-0.