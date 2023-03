FC Groningen-aanvaller Pepi twee minuten na invalbeurt matchwinner voor VS

FC Groningen-aanvaller Ricardo Pepi is maandagavond (lokale tijd) in Orlando opnieuw goud waard geweest voor de Verenigde Staten. De invaller was in het Nations League-duel met El Salvador in Orlando verantwoordelijk voor het enige doelpunt: 1-0.

Pepi mocht een kwartier na rust zijn opwachting maken in het Exploria Stadium en nog geen twee minuten later was het raak. Het twintigjarige talent kreeg de bal na een steekpass van Weston McKennie en rondde koeltjes af.

Zijn doelpunt was voldoende voor de VS om de overwinning veilig te stellen. Ook Taylor Booth mocht nog even meedoen. De middenvelder van FC Utrecht kwam twintig minuten voor tijd het veld in en speelde zijn tweede interland.

Het was al het derde doelpunt van Pepi deze interlandperiode. De veertienvoudig international, die dit seizoen door FC Groningen wordt gehuurd van FC Augsburg, deelde zaterdag met twee doelpunten mee in de monsterzege op Grenada (1-7). Hij staat nu op zes treffers voor de VS.

Bij Groningen doet Pepi het met negen Eredivisie-goals dit seizoen ook verdienstelijk, al gaat het met de 'Trots van het Noorden' een stuk minder. De ploeg van trainer Dennis van der Ree staat voorlaatste en moet vrezen voor rechtstreekse degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

De VS had aan de minieme zege op El Salvador genoeg om zich voor de finaleronde van de Concacaf Nations League te plaatsen. Ook Mexico is al zeker van het eindtoernooi, dat in juni in het Allegiant Stadium wordt gehouden.