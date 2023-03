De Ligt betreurt ontslag van Nagelsmann bij Bayern München: 'Was even slikken'

Matthijs de Ligt betreurt het ontslag van trainer Julian Nagelsmann bij zijn club Bayern München. De Oranje-international zegt een goede band te hebben gehad met de Duitser, die vrijdag moest vertrekken vanwege enkele mindere resultaten na de winterstop.

"Ik was verrast", zei De Ligt maandag na de 3-0-zege van Nederland op Gibraltar. In de catacomben in De Kuip reageerde de verdediger voor het eerst op het verrassende nieuws uit Beieren. Vrijdag miste hij de rampzalig verlopen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0) door een buikgriep.

"We staan tweede in de competitie, zitten in de kwartfinales van de beker én in de kwartfinales van de Champions League. We spelen op drie fronten nog voor alles mee. Maar de directeuren beslissen wie er voor de groep staat. Het is een harde beslissing geweest."

De Ligt kreeg het ontslag van Nagelsmann tijdens het trainingskamp van Oranje te horen. Bayern-directeur Oliver Kahn hield de Duitser verantwoordelijk voor enkele mindere resultaten na het WK. Vlak voor de interlandperiode verspeelde Bayern de koppositie in de Bundesliga aan Borussia Dortmund, al schakelde 'Der Rekordmeister' ook Paris Saint-Germain uit in de Champions League.

De Ligt betreurt het vertrek van Nagelsmann vooral omdat hij een goede relatie met hem had. Op voorspraak van de coach nam Bayern de oud-speler van Ajax afgelopen zomer voor bijna 70 miljoen euro over van Juventus. De Nederlander werd een vaste waarde in het hart van de verdediging van Bayern.

"Hij wilde me heel graag hebben en is belangrijk voor mij geweest", vertelde De Ligt. "Ik heb hem nog een berichtje gestuurd om hem te bedanken. Dat vond ik wel zo netjes. Dankzij hem heb ik goede stappen in mijn ontwikkeling gezet. Het is even slikken geweest."

Matthijs de Ligt had een goede relatie met de ontslagen Julian Nagelsmann. Foto: Getty Images

De Ligt vreest niet voor Tuchel

De doorgaans goed ingevoerde Duitse boulevardkrant BILD meldde maandag dat het vertrek van Nagelsmann de spelersgroep van Bayern München in twee kampen heeft verdeeld. De Ligt zou in het Nagelsmann-kamp zitten en lijnrecht tegenover onder anderen Manuel Neuer, Leroy Sané en Jamal Musiala staan. Zij wilden naar verluidt van Nagelsmann af.

De Ligt ontkende dat gerucht. "De Duitse pers, dat zegt genoeg", was de veelzeggende reactie van de verdediger. "Ik heb nog nooit een niet goede relatie met een trainer gehad. Je speelt voor de trainer. Ik ga voor hem door het vuur. Dat deed ik ook voor Nagelsmann."

In Thomas Tuchel vond Bayern razendsnel een opvolger. Voor De Ligt is de oud-trainer van onder meer Chelsea en Paris Saint-Germain geen volstrekt onbekende. Hij sprak al eens met Tuchel over een transfer, al wilde de Oranje-international niet zeggen wanneer dat was.

De Ligt is niet bang dat hij zijn basisplaats bij Bayern na de trainerswissel kwijtraakt. "Ik heb genoeg vertrouwen in mezelf. Een trainer stelt me op, maar ik voel het vertrouwen van het team en de directie. Dat is belangrijk. En ik weet dat als ik goed speel, ik belangrijk kan zijn."

Onder hoogspanning hervatten De Ligt en Bayern zaterdag de competitie. Dan staat gelijk de topper tegen Borussia Dortmund op het programma. De Ligt vertrouwt op een goede afloop: "We hebben een heel goede selectie met genoeg kwaliteit. Ik ben nog altijd onwijs blij met mijn overstap naar Bayern."