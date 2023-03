Aké verbaast zichzelf door voor het eerst sinds zijn jeugd twee keer te scoren

Nathan Aké beleefde maandag een bijzondere avond door in de EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Gibraltar (3-0) twee keer te scoren. De verdediger was uiteraard blij met zijn goals, maar verder gaf de wedstrijd in De Kuip hem weinig voldoening.

"Volgens mij heb ik sinds de jeugd niet meer twee keer in een wedstrijd gescoord", vertelde 28-jarige Aké na de magere overwinning op de nummer 200 van FIFA-ranglijst. "Het is echt heel lang geleden." Lachend: "Jammer dat ik geen hattrick heb gemaakt."

Memphis Depay, die als middenvelder was opgesteld door bondscoach Ronald Koeman, maakte de 1-0, waarna Aké na rust twee keer trefzeker was. Bijzonder was dat de aanvallers van Oranje dus niet scoorden, al had Aké daar wel een verklaring voor.

"Gibraltar stond met tien spelers in het strafschop, daar was bijna geen ruimte. Ik had dus meer ruimte dan een spits en dat pakte persoonlijk dus goed uit. Lekker hoor, om twee keer te scoren voor een verdediger."

Stand in groep B Frankrijk 2-6 (+5) Griekenland 1-3 (+3) Nederland 2-3 (-1) Ierland 1-0 (-1) Gibraltar 2-0 (-6)

Nathan Aké kopt vlak na rust de 2-0 binnen. Foto: Pro Shots

'Op een andere avond maken we er tien'

Op basis van het kwaliteitsverschil én de statistieken was 3-0 een kleine uitslag. Oranje had liefst 49 doelpogingen en kreeg negentien corners.

"Als je zoveel aanvalt en maar drie keer scoort, is dat niet goed", concludeerde Aké. "Op een andere avond maken we er tien tegen een land als Gibraltar, maar nu niet. Al kun je het tegen zo'n klein land eigenlijk nooit goed doen. Een ruime zege is normaal."

Aké benadrukte dat er ook nog niet al te veel verwacht kon worden van Oranje, na een onrustige week met veel geblesseerden en veel zieken door een virusuitbraak. "Het was geen topweek, we zijn nog aan het bouwen. En we hebben deze week eigenlijk maar één keer echt intensief kunnen trainen."

In de volgende interlandperiode, in juni, is meer tijd. Oranje is dan langer bij elkaar en speelt de finaleronde van de Nations League. "Hopelijk is het dan rustiger en kunnen we weer een stap zetten", zei Aké. "Dat zal ook moeten. Het moet beter om van toplanden te kunnen winnen."