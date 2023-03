Koeman had meer verwacht van Oranjeweek: 'Heb dit niet eerder meegemaakt'

Ronald Koeman houdt geen goed gevoel over aan de eerste twee wedstrijden in zijn tweede termijn bij Oranje. De bondscoach vindt dat er veel valt te verbeteren in de komende interlands.

Het Nederlands elftal wilde zich maandag met een grote zege revancheren voor de kansloze 4-0-nederlaag tegen Frankrijk, maar was Gibraltar met 'slechts' 3-0 de baas.

"Dingen als het positiespel en de balcirculatie zijn me niet meegevallen. Daar zullen we ons echt in moeten verbeteren. Het is duidelijk dat het voetballend veel beter moet", zei Koeman tegen de NOS.

"Ook vanavond was het te weinig. Het zijn niet de leukste wedstrijden, omdat de tegenstander logischerwijs niet meewerkt. Dat is moeilijk, alleen hebben we natuurlijk te weinig goals gemaakt."

Koeman vond Oranje vanaf het begin al onnauwkeurig tegen Gibraltar. "Na de 1-0 werd het iets beter, maar we hadden niet de vorm om heel veel grote kansen te creëren. Het was minder dan ik gehoopt had."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Hoop zo'n week niet meer mee te maken'

De bondscoach had in meerdere opzichten meer verwacht van zijn eerste interlandweek na zijn terugkeer. Zo kreeg hij in aanloop naar de wedstrijd tegen Frankrijk te maken met afvallers vanwege ziekte.

"Er was constant onrust. Ook vanavond kon ik niet iedereen wisselen. Cody Gakpo, Matthijs de Ligt en Mats Wieffer konden niet de hele wedstrijd spelen", somde de zestigjarige Koeman op.

"Verder viel Memphis Depay met een blessure uit. Ik heb in mijn eerste periode als bondscoach niet zo'n week als deze meegemaakt en hoop dat ook niet meer mee te maken."

De volgende interland van Oranje is in juni, wanneer tegen Kroatië wordt gespeeld in de halve finales van de Nations League. In september volgen EK-kwalificatieduels met Griekenland (thuis) en Ierland (uit).