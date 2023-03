Van Dijk ziet Oranje ook tegen Gibraltar ploeteren: 'Al kun je het amper goed doen'

Virgil van Dijk baalt ervan dat Oranje maandag ook in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar niet kon overtuigen. Drie dagen na de kansloze nederlaag tegen Frankrijk werd de nietige voetbalnatie met 'slechts' 3-0 verslagen.

"We waren nog steeds slordig. Het was sowieso een heel lastige avond. We probeerden Gibraltar kapot te spelen. Dan moet je zuinig in balbezit zijn en sneller van kant wisselen", zei Van Dijk tegen de NOS.

"Dat moeten we verbeteren voor de volgende interlandperiode. Of het met vorm te maken heeft? Misschien. We probeerden volledig druk te zetten, maar het is duidelijk dat dat beter had gemoeten."

Anderzijds merkte Van Dijk dat de verwachtingen bijna onrealistisch hoog waren. "Je kan het bijna niet goed doen. Je moet bij wijze van spreken met 10-0 winnen. Dan pas heb je het goed gedaan", zei de verdediger, die terugkeek op "een heel interessante week".

"Maar dit soort weken horen er soms bij in het leven. Iedereen moet ermee dealen, al is het totaal geen excuus voor onze wanprestatie in Parijs. Dat weten we."

De volgende interland van Oranje is in juni, wanneer Kroatië de tegenstander is in de halve finales van de Nations League. In september volgen EK-kwalificatieduels met Griekenland (thuis) en Ierland (uit).

Stand in groep B Frankrijk 2-6 (+5) Griekenland 1-3 (+3) Nederland 2-3 (-1) Ierland 1-0 (-1) Gibraltar 2-0 (-6)