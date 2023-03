Frankrijk behoudt dankzij Pavard én Maignan maximale score in poule Oranje

Frankrijk heeft maandag ook de tweede wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 gewonnen. 'Les Bleus' waren drie dagen na de overtuigende zege op Oranje met 0-1 te sterk voor Ierland.

De wedstrijd in het Aviva Stadium in Dublin kende niet al te veel hoogtepunten. De Fransen hadden zoals verwacht het meeste balbezit en ondernamen de meeste doelpogingen, zonder dat ze massaal aanvielen.

Het leidde tot één goal, die aan het begin van de tweede helft viel. Bayern München-verdediger Benjamin Pavard haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit en was via de onderkant van de lat trefzeker. De Fransen trokken de zege over de streep, mede dankzij een geweldige redding van keeper Mike Maignan in de slotfase.

In vergelijking met de wedstrijd tegen Nederland had bondscoach Didier Deschamps wat wijzigingen doorgevoerd. Zo liet hij Pavard, Eduardo Camavinga en Olivier Giroud starten.

Dankzij de twee overwinningen gaat Frankrijk aan kop in groep B. Griekenland heeft tot dusver één wedstrijd gespeeld (vrijdag werd het 0-3 bij Gibraltar) en kan in punten nog gelijk komen. Oranje is de nummer drie. De beste twee ploegen gaan uiteindelijk rechtstreeks naar het EK.

De volgende EK-kwalificatieduels van Frankrijk zijn in juni. Op 16 juni wordt uit tegen Gibraltar gespeeld, waarna drie dagen later de Grieken naar Parijs komen. Oranje treft in die maand Kroatië in de halve finales van de Nations League.