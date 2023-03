AZ-speler Karlsson scoort fraai bij grote zege Zweden, Tadic wint weer met Servië

Delen via E-mail

Zweden heeft zich maandag hersteld van de eerdere nederlaag tegen België in de EK-kwalificatiereeks. Mede door een fraaie treffer van AZ-speler Jesper Karlsson waren de Scandinaviërs met 5-0 te sterk voor Azerbeidzjan. Ajacied Dusan Tadic won met Servië met 0-2 van Montenegro.

Invaller Karlsson nam vlak voor tijd met een vrije trap de 4-0 van Zweden voor zijn rekening. Het was de eerste interlandgoal voor de aanvaller van AZ. Ook Emil Forsberg, Viktor Gyökeres, Bahlul Mustafazada (eigen goal) en Anthony Elanga kwamen op het scoreformulier terecht. Spits Zlatan Ibrahimovic, die vrijdag tegen België (0-3) nog inviel, ontbrak door een blessure.

Oostenrijk is alleen koploper in groep F. De ploeg van bondscoach Ralf Rangnick kwam op achterstand tegen Estland, maar kon de schade herstellen via Florian Kainz en Michael Gregoritsch: 2-1. Rechtsback Phillip Mwene van PSV speelde de hele wedstrijd mee bij Oostenrijk. Feyenoorder Gernot Trauner ontbrak door een blessure.