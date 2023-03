Oranje begint met debutant Wieffer, Weghorst en De Ligt tegen Gibraltar

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Nederlands elftal begint maandag met Mats Wieffer, Wout Weghorst en Matthijs de Ligt aan de EK-kwalificatiewedstrijd in De Kuip tegen Gibraltar. De 23-jarige Wieffer maakt zijn interlanddebuut.

Afgelopen vrijdag zou Wieffer al starten tegen Frankrijk. De Feyenoorder was toen niet topfit, waardoor hij vervangen werd door Kenneth Taylor. De Ajacied zit tegen Gibraltar op de bank en ook Jurriën Timber, Marten de Roon en de geblesseerde Lutsharel Geertruida zijn uit de basis verdwenen.

Bondscoach Ronald Koeman houdt vast aan doelman Jasper Cillessen en op de rechtsbackpositie keer Denzel Dumfries terug van een schorsing. Opvallend is dat Memphis Depay als middenvelder in de opstelling staat, naast Wieffer en Wijnaldum. Steven Berghuis, Weghorst en Xavi Simons vormen de aanval.

Nederland tegen Gibraltar begint om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Deense scheidsrechter Morten Krogh. Het wordt voor Nederland de tweede wedstrijd in groep B, nadat vrijdag met 4-0 verloren werd van Frankrijk.

Gibraltar begon de kwalificatie met 0-3-nederlaag tegen Griekenland. De verwachting is dat ook Oranje met ruime cijfers zal winnen van de nummer 200 van de FIFA-ranking. Gibraltar werd in 2014 lid van de UEFA en won nog nooit EK- of WK-kwalificatieduel.