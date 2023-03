Vitesse raakt proflicentie kwijt als er voor 11 april geen duidelijkheid is over stadion

Vitesse raakt zijn proflicentie kwijt als het voor 11 april geen duidelijkheid kan geven over de toekomst van het GelreDome. De club uit Arnhem is al geruime tijd in conflict met de eigenaar van het stadion.

Om ervoor te zorgen dat Vitesse binnen twee weken duidelijkheid kan geven is de club een zogeheten turbospoedbehandeling gestart. Het is de zoveelste stap naar de rechter van de Eredivisionist, die overhoop ligt met stadioneigenaar Nedstede, gerund door zakenman Michael van de Kuit.

Beide partijen proberen al maanden overeenstemming te bereiken over een nieuwe verhuurperiode van het GelreDome. Vitesse heeft het huurcontract in 2018 zelf opgezegd, maar tot op heden werd er nooit een akkoord bereikt over een nieuwe huursom. Dat betekent dat de Arnhemse club op 1 oktober aanstaande, de einddatum van het contract, geen stadion meer heeft.

De KNVB wil binnen vijftien dagen duidelijkheid van Vitesse, omdat uiterlijk 11 april een stadion voor volgend seizoen moet worden aangewezen. Gebeurt dat niet, dan wordt de proflicentie van de in 1892 opgerichte club ingetrokken. Naar verluidt was Vitesse al dicht bij een overeenkomst tot 2030, maar die deal ketste op het laatste moment af.

Vitesse moet vrezen voor verlies proflicentie

Nedstede eist dat Vitesse meer gaat betalen dan de huidige 2,15 miljoen euro per jaar. Het vastgoedbedrijf wil bovendien dat de club opdraait voor de juridische kosten die Nedstede heeft gemaakt.

Tussen Nedstede en Vitesse loopt nog een bodemprocedure, maar die uitspraak volgt pas rond 26 april. Omdat Vitesse niet zo lang kan wachten, grijpt de club naar het noodmiddel van een turbospoedbehandeling.