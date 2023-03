Chelsea lijdt 140 miljoen euro verlies vanwege sancties tegen Abramovich

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Chelsea heeft afgelopen seizoen ruim 120 miljoen pond (bijna 140 miljoen euro) verlies geleden. Dat komt volgens de Londenaren vooral door alle beperkingen waar de club mee te maken had als gevolg van de sancties tegen voormalig eigenaar Roman Abramovich.

Abramovich zou nauwe banden onderhouden met de Russische president Vladimir Poetin. Als gevolg daarvan mocht Chelsea, dat sinds 2003 eigendom was van de Rus, onder meer tijdelijk geen tickets voor thuiswedstrijden verkopen. Ook moest de fanshop een tijdje dicht en kon de club niet met spelers onderhandelen over contracten. Chelsea had zelfs een speciale licentie nodig om wel te kunnen blijven voetballen.