Voetbalwereld rouwt om overlijden Thijs Slegers: 'Een voorbeeld voor velen'

In de voetbalwereld is maandag met verdriet gereageerd op het overlijden van Thijs Slegers (46). De PSV-perschef was geruime tijd ongeneeslijk ziek en kreeg landelijke bekendheid door zijn oproep om stamceldonor te worden.

"Met droefenis heeft PSV maandag kennisgenomen van het overlijden van collega Thijs Slegers", schrijft de Eindhovense club op de site. "Hij overleed na een oneerlijke strijd tegen zijn slopende ziekte. Hij werd 46 jaar."

Slegers was een kind aan huis in het Philips Stadion. De Brabander volgde PSV jarenlang op de voet als journalist van De Telegraaf en Voetbal International. In 2015 trad hij als perschef in dienst bij de club, die hij trouw bleef tot zijn dood.

Slegers kreeg in 2020 de diagnose acute leukemie en liet in februari van dit jaar weten dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij riep iedereen tegelijkertijd op om stamceldonor of bloeddonor te worden. Duizenden mensen gaven gehoor aan die oproep.

"Rust zacht Thijs. Een voorbeeld voor velen", schrijft Ajax op Twitter. Feyenoord spreekt worden van gelijke strekking. "Woorden schieten te kort. We wensen familie, vrienden en iedereen bij PSV heel veel sterkte met het dragen van dit grote verlies", reageert de Rotterdamse club.

FIFA steunde oproep van Slegers

De oproep van Slegers bracht veel teweeg. Stichting Matchis, het centrum voor stamceldonoren, heeft sinds zijn oproep een kleine elfduizend potentiële stamceldonoren extra kunnen registreren.

"En het loopt ook nog steeds door", reageert een woordvoerder van de stichting. "We zien echt dat donatie is gaan leven in de sportwereld, en met name onder mannen. Dat is heel bijzonder."

De FIFA besteedde op de eigen site aandacht aan het verhaal van Slegers. Net als de perschef riep de wereldvoetbalbond Nederlanders op bloed- of stamceldonor te worden. "Rust zacht, Thijs", schrijft de FIFA nu op sociale media.

Ook de KNVB treurt om het overlijden van Slegers. "Met veel verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Thijs Slegers", schrijft de Nederlandse voetbalbond. "We wensen zijn nabestaanden en iedereen bij PSV heel veel sterkte met dit grote verlies."

