Memphis Depay neemt al vijf jaar de strafschoppen van het Nederlands elftal. Hoewel de aanvaller vrijdag tegen Frankrijk voor de vierde keer miste, blijft hij de eerste keus van bondscoach Ronald Koeman. Hoe zijn de cijfers van Memphis? En wat zijn de alternatieven?

De vorige bondscoach Louis van Gaal had de strafschoppenserie op het WK tegen Argentinië tot in de wetenschappelijke details voorbereid. Toch maakte hij een fout: hij liet Vincent Janssen niet vlak voor de serie invallen.

De 28-jarige spits nam tot dusver in zijn carrière 30 strafschoppen en 28 keer was het raak (93,3 procent). Daarmee was hij veruit de succesvolste strafschoppennemer in de WK-selectie.

Het is wat dat betreft jammer dat Janssen een punt achter zijn interlandloopbaan heeft gezet. De aanvaller van Royal Antwerp heeft veel betere strafschopcijfers dan Memphis, die in Oranje veertien keer vanaf 11 meter aanlegde en tien keer raak schoot. In zijn gehele carrière, die in 2011 begon bij PSV, nam Memphis 43 strafschoppen en scoorde hij 32 keer (74,4 procent).

Meeste strafschoppen ooit in Oranje Memphis Depay - 14 (10 raak)

Ronald Koeman - 9 (9 raak)

Johan Neeskens - 9 (8 raak)

Robin van Persie - 8 (7 raak)

Arjen Robben - 6 (6 raak)

Rob Rensenbrink 6 - (6 raak)

Dirk Kuijt - 6 (6 raak)

In 2018 nam Memphis Depay tegen Frankrijk zijn eerste strafschop voor Oranje. Hij scoorde met een panenka.

Memphis heeft vrijwel alle records in handen

Doordat Memphis vaste basisspeler is bij Oranje en al jaren de eerste nemer is, heeft hij vrijwel alle penaltyrecords in handen. In de 118-jarige geschiedenis van Oranje nam, miste én benutte hij de meeste strafschoppen. Ter vergelijking: specialist Ronald Koeman schoot al zijn penalty's voor het Nederlands elftal raak, maar hij nam er maar negen.

De dominantie van Memphis heeft ook tot gevolg dat de andere spelers in de huidige selectie bijna geen strafschopervaring in Oranje hebben. Naast Memphis nam alleen Davy Klaassen ooit een penalty in de reguliere speeltijd van een interland. Dat was in 2016 tegen België (raak).

In de serie tegen Argentinië waren Virgil van Dijk (mis), Steven Berghuis (mis), Wout Weghorst (raak), Teun Koopmeiners (raak) en de als international gestopte Luuk de Jong (raak) de nemers. Memphis was toen al gewisseld.

Met de cijfers op clubniveau erbij zijn er vijf spelers in de Oranjeselectie die in hun carrière meer dan tien strafschoppen genomen hebben. Memphis (43) uiteraard, en verder Berghuis (32), Weghorst (30), Klaassen (15) en Georginio Wijnaldum (13). Ook de momenteel geblesseerde Koopmeiners (39) behoort tot de ervaren nemers.

Ervaren penaltynemers Oranje Berghuis - 32 penalty's, 27 raak (84,4 procent) Koopmeiners - 39 penalty's, 31 raak (79.4 procent) Memphis - 43 penalty's, 32 raak (74,4 procent) Weghorst - 30 penalty's, 20 raak (66,7 procent) Klaassen - 15 penalty's, 10 raak (66,7 procent) Wijnaldum - 13 penalty's, 9 raak (69,2 procent)

Davy Klaassen is naast Memphis Depay de enige speler in de huidige selectie die in de reguliere speeltijd een strafschop nam voor Oranje. Foto: Pro Shots

Bergwijn miste nog nooit

Op basis van de cijfers zijn Weghorst, Klaassen en Wijnaldum geen alternatief voor Memphis. Zij missen gemiddeld vaker dan de aanvaller van Atlético Madrid, met Weghorst als uitschieter. Hij nam in zijn loopbaan dertig strafschoppen en dat ging liefst tien keer mis.

Berghuis heeft van de ervaren nemers de beste cijfers. Hij benutte 27 van zijn 32 strafschoppen (84,4 procent), al miste hij tegen Argentinië de belangrijkste penalty van zijn carrière. Ook Koopmeiners doet het gemiddeld beter dan Memphis. De middenvelder van Atalanta schoot 31 van zijn 39 strafschoppen (79,4 procent) raak.