Saoedische dopingzondaar Al Muwallad mag in augustus weer voetballen

Al Shabab-aanvaller Fahad Al Muwallad uit Saoedi-Arabië mag in augustus weer voetballen. De club is het maandag met wereldantidopingbureau WADA eens geworden over zijn schorsing.

De schorsing kostte Al Muwallad, een van de topspelers uit de Arabische competitie, onder meer zijn plaats in de Saoedische WK-selectie.

Het nationale antidopingbureau SAADC schorste de aanvaller in mei vorig jaar, omdat hij positief testte op het verboden middel furosemide. De schorsing werd in augustus opgeheven, omdat de 28-jarige speler voldoende gestraft zou zijn.

Dat leek de weg vrij te maken voor WK-deelname, maar het WADA stapte naar sporttribunaal CAS om het besluit aan te vechten. Omdat die zaak nog liep, werd Al Muwallad in november alsnog buiten de WK-selectie gelaten.

Het Saoedische antidopingbureau meldt nu overeenstemming te hebben bereikt met het WADA, dat het beroep intrekt. Al Muwallad zal zijn originele schorsing van anderhalf jaar uitzitten. Die loopt vanaf februari 2022, het moment waarop hij betrapt is.