Mexico ondanks eigen doelpunt van Ajacied Álvarez door in Nations League

Mexico heeft zondag ondanks een eigen doelpunt van Edson Álvarez de halve finales van de Concacaf Nations League bereikt. Een 2-2-gelijkspel tegen Jamaica volstond voor de ploeg van de nieuwe bondscoach Diego Cocca om eerste te worden in de poule.

Álvarez zorgde na ruim een half uur spelen in het Aztekenstadion in Mexico-Stad onbedoeld voor de 1-2. Een hoekschop van Jamaica werd onderweg licht geschampt, waarna de Ajacied de bal met zijn knie in het doel werkte.

Het eigen doelpunt werd Mexico, dat op het WK in Qatar al in de groepsfase werd uitgeschakeld, niet fataal. Oud-PSV'er Hirving Lozano maakte vlak voor rust uit een strafschop weer gelijk en een slotoffensief van Jamaica leverde niets op.

Door de groepswinst mag Mexico in juni meedoen aan de eindronde met de overgebleven vier landen in Las Vegas. Om de andere tickets voor de zogeheten Final Four wordt later deze week nog gestreden.