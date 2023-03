Tottenham neemt afscheid van trainer Conte na tirade over 'egoïstische' spelers

Antonio Conte is niet langer trainer van Tottenham Hotspur. De Engelse club heeft zondag in goed overleg per direct afscheid genomen van de Italiaan, die onlangs uithaalde naar de club en zijn spelers.

"We hebben nog tien competitiewedstrijden te gaan en we moeten vechten voor een plek in de Champions League", zegt voorzitter Daniel Levy op de website van Tottenham. "We moeten allemaal samen optrekken. Iedereen moet nu opstaan om de hoogst mogelijke finish voor onze club en geweldige, loyale supporters te garanderen."

Tottenham staat momenteel vierde in de Premier League - de laatste plek die recht geeft op een Champions League-ticket - en doet ook dit seizoen niet mee om de landstitel. Dat zorgt voor gemor onder de achterban, waardoor de positie van Conte onder druk kwam te staan.

Ook slaagde Conte er dit seizoen weer niet in om met Tottenham ver te komen in Europa. De Spurs gingen in de kwartfinales van de Champions League roemloos onderuit tegen AC Milan.

In de FA Cup liet Tottenham zich in de kwartfinales verrassen door Sheffield United. Daardoor pakken de Londenaren ook dit seizoen geen prijs. De Spurs wonnen in 2008 met de League Cup hun laatste prijs.

Conte haalde na gelijkspel uit naar spelers en club

Een week geleden ging Conte tekeer nadat Tottenham in het uitduel met Southampton (3-3) in blessuretijd een 1-3-voorsprong had weggegeven. "Bij Spurs zijn ze niet gewend om voor iets belangrijks te spelen", zei hij onder meer.

Ook was Conte kritisch op zijn spelers. "Ik zie egoïstische spelers die elkaar niet willen helpen en niet met hun hart spelen. We staan met elf spelers op het veld, maar we zijn geen team."

De 53-jarige Conte had Tottenham sinds november 2021 onder zijn hoede. In zijn eerste seizoen leidde hij zijn ploeg naar de vierde plaats in de Premier League, maar in Europees verband ging het een stuk minder. De Spurs strandden al in de groepsfase van de Conference League door als derde te eindigen achter Vitesse.