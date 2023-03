Prachtgoal Saka bij zege Engeland, ontdekking Retegui scoort weer voor Italië

Engeland heeft zondag ook het tweede duel in de EK-kwalificatiereeks gewonnen. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was op Wembley mede door een prachtgoal van Bukayo Saka met 2-0 te sterk voor Oekraïne. De pas ontdekte Mateo Retegui leidde een 0-2-zege van Italië op Malta in.

Saka maakte vijf minuten voor rust de 2-0 voor Engeland tegen Oekraïne. De middenvelder van Arsenal schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied schitterend in de linkerbovenhoek.

Enkele minuten eerder had Harry Kane de score geopend voor de Engelsen. De aanvaller van Tottenham Hotspur tikte van dichtbij simpel binnen na een afgemeten voorzet van Saka. Oekraïne kon nauwelijks gevaar stichten in het duel dat werd geleid door scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Kane werd donderdag alleen topscorer aller tijden van zijn land. Hij maakte toen uit een penalty zijn 54e interlandgoal en hielp Engeland daarmee aan een zege bij Italië (1-2).

Dankzij de zeges op Italië en Oekraïne gaat Engeland met zes punten aan kop in groep C. Noord-Macedonië is als enige andere land nog ongeslagen in deze poule, maar speelt in juni pas de tweede wedstrijd.

Ontdekking Retegui scoort weer voor Italië

In het Maltese dorp Ta'Qali herstelde Italië zich van de nederlaag tegen Engeland. 'La Squadra Azzurra' kwam na een kwartier op voorsprong via Retegui, die raak kopte uit een corner van Sandro Tonali.

Het verhaal van Retegui is opmerkelijk. De 23-jarige spits werd geboren in Argentinië en speelt al zijn hele loopbaan in zijn geboorteland. Een van zijn grootouders is Italiaans, waardoor hij voor Italië mag uitkomen.

Dit seizoen scoorde Retegui zes keer in acht duels voor het Argentijnse Tigre. Dat leverde hem een verrassende uitnodiging van bondscoach Roberto Mancini op. Tegen Engeland maakte hij het vertrouwen van Mancini waar door bij zijn debuut meteen te scoren en tegen Malta was hij dus opnieuw trefzeker.

De andere treffer van Italië tegen Malta kwam op naam van Matteo Pessina. De middenvelder van Monza tikte van dichtbij raak uit een voorzet van Emerson.