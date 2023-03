Engeland wint ook van Oekraïne mede dankzij schitterende treffer Saka

Engeland heeft zondag ook de tweede wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar gewonnen. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was op Wembley mede dankzij een prachtig doelpunt van Bukayo Saka met 2-0 te sterk voor Oekraïne.

Enkele minuten eerder had Harry Kane de score geopend voor de Engelsen. De aanvaller van Tottenham Hotspur tikte van dichtbij simpel binnen na een afgemeten voorzet van Saka. Oekraïne kon nauwelijks gevaar stichten in het duel dat werd geleid door scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Dankzij de zeges op Italië en Oekraïne gaat Engeland met zes punten aan kop in groep C. Noord-Macedonië is als enige andere land nog ongeslagen in deze poule, maar speelt in juni pas de tweede wedstrijd.