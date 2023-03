Ronaldo laat zich ook in Luxemburg gelden, Denemarken verliest van Kazachstan

Portugal heeft zondag mede dankzij twee goals van Cristiano Ronaldo een nieuwe overwinning geboekt in de kwalificatiereeks voor het EK van 2025. Luxemburg werd met 0-6 verslagen. Eerder op de dag verloor Denemarken ondanks een 0-2-voorsprong van Kazachstan.

De Portugezen waren snel klaar met Luxemburg. Binnen twintig minuten was het 0-3 dankzij goals van Ronaldo, João Félix en Bernardo Silva. Nog in de eerste helft maakte Ronaldo er 0-4 van. Na rust zorgde Otávio voor 0-5 en kwam het slotakkoord van Rafael Leão, die vlak daarvoor een penalty had gemist.

Bij zijn eerste doelpunt stond Ronaldo van dichtbij op de goede plek. Bij zijn tweede treffer vond hij de korte hoek. De aanvoerder, die zijn aantal interlandgoals opschroefde naar 122, werd na een uur gewisseld.

Ronaldo scoorde donderdag tegen Liechtenstein eveneens twee keer. Die wedstrijd betekende zijn 197e interland, waardoor hij zich in zijn eentje wereldrecordhouder mag noemen. Bader Al Mutawa uit Koeweit staat op 196 caps.

In de poule van Portugal was er ook een overwinning voor Slowakije, dat met Feyenoorder Dávid Hancko aantrad. Dankzij goals van Róbert Mak en Lukás Haraslín werd Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. IJsland was veel te sterk voor Liechtenstein: 0-7.

Stand groep J Portugal 2-6 (+10) Slowakije 2-4 (+2) Bosnië en Herzegovina 2-3 (+1) IJsland 2-3 (+4) Luxemburg 2-1 (-6) Liechtenstein 2-0 (-11)

Goals Højlund ditmaal niets waard

Denemarken ging in de slotfase met 3-2 ten onder bij Kazachstan. Aanvankelijk was er niets aan de hand. Rasmus Højlund scoorde in de 21e en 35e minuut en vooral zijn openingsgoal was mooi. De twintigjarige spits van Atalanta passeerde de keeper van Kazachstan met een bekeken balletje.

Met zijn goals vestigde Højlund opnieuw de aandacht op zich. Donderdag had hij Denemarken bij de start van de EK-kwalificatie met een hattrick aan een 3-1-zege op Finland geholpen. Zijn goals tegen Kazachstan bleken echter niet genoeg.

Zo'n twintig minuten voor tijd maakte Baktiyar Zaynutdinov de 1-2 uit een penalty, waarna Askhat Tagybergen (een prachtgoal in de 86e minuut) en Abat Aimbetow (een rake kopbal in de 89e minuut) de sensatie compleet maakten. Aimbetow werd diep in de extra tijd nog van het veld gestuurd.

Bij Denemarken kwamen met invallers Rasmus Kristensen en Mohamed Daramy twee spelers met een Eredivisie-link in actie. Sterspeler Christian Eriksen ontbrak door een blessure.

Ondanks de nederlaag is er nog weinig aan de hand voor Denemarken in groep H, waarin Slovenië, Noord-Ierland en San Marino de andere tegenstanders zijn. De beste twee gaan naar het EK.

Stand groep H Slovenië 2-6 (+3) Denemarken 2-3 (+1) Kazachstan 2-3 (+0) Finland 2-3 (-1) Noord-Ierland 2-3 (+1) San Marino 2-0 (-4)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.