Denemarken laat zich ondanks nieuwe goals Højlund verrassen in Kazachstan

Denemarken heeft zondag een gevoelige 3-2-nederlaag tegen Kazachstan geleden in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024. Rasmus Højlund leek met twee goals opnieuw de grote man te worden, maar de 0-2-voorsprong werd weggegeven

Højlund scoorde in de 21e en 35e minuut en vooral zijn openingsgoal was mooi. De twintigjarige spits van Atalanta passeerde de keeper van Kazachstan met een bekeken balletje.

Met zijn goals vestigde Højlund opnieuw de aandacht op zich. Donderdag had hij Denemarken bij de start van de EK-kwalificatie met een hattrick aan een 3-1-zege op Finland geholpen. Zijn goals tegen Kazachstan bleken echter niet genoeg.

Zo'n twintig minuten voor tijd maakte Baktiyar Zaynutdinov de 1-2 uit een penalty, waarna Askhat Tagybergen (een prachtgoal in de 86e minuut) en Abat Aimbetow (een rake kopbal in de 89e minuut) de sensatie compleet maakten. Aimbetow werd diep in de extra tijd nog van het veld gestuurd.