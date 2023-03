Memphis mag van Koeman ook na vierde misser penaltynemer Oranje blijven

Memphis Depay blijft waarschijnlijk de penaltynemer van het Nederlands elftal. De aanvaller miste vrijdag tegen Frankrijk al voor de vierde keer vanaf 11 meter in een interland, maar dat is voor bondscoach Ronald Koeman geen aanleiding om een andere speler aan te wijzen.

"Wat mij betreft blijft Memphis onze eerste man voor de strafschoppen", zei Koeman zondag op een persconferentie van Oranje in Zeist. "Maar ik heb het er nog niet met hem over gehad."

De 29-jarige Memphis legde vrijdag in de extra tijd aan in de met 4-0 verloren EK-kwalificatiekraker tegen Frankrijk en zag zijn strafschop gekeerd worden door doelman Mike Maignan.

In juni 2022 miste hij al een penalty tegen Polen in de Nations League en in 2021 ging het mis tegen Gibraltar en Turkije. Memphis heeft nu vier van zijn laatste elf strafschoppen gemist voor Oranje. In zijn gehele carrière, die in 2011 begon bij PSV, benutte hij 32 strafschoppen en miste hij 11 keer.

De vraag is wie bij Oranje het alternatief is voor Memphis, die sinds 2018 (buiten de serie op het WK tegen Argentinië) alle strafschoppen van Oranje nam. In de huidige selectie is Davy Klaassen de enige speler die ook ooit in een interland een penalty nam. Hij scoorde in 2016 tegen België.