Koeman wil veel goals zien tegen Gibraltar en denkt aan Weghorst

Bondscoach Ronald Koeman wil dat Oranje maandag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar voor een zo hoog mogelijke score gaat. Het lijkt erop dat in De Kuip een belangrijke rol is weggelegd voor Wout Weghorst, die vrijdag tegen Frankrijk nog invaller was.

"De eerste stap is winnen. En stap twee is veel scoren. Ik vind dat we er van minuut 1 tot minuut 97 alles aan moeten doen om zo veel mogelijk goals te maken", zei Koeman zondag op een persconferentie op de KNVB Campus in Zeist.

In de kwalificatie voor het WK in Qatar speelde Oranje ook al tegen Gibraltar. Toen werd met 6-0 en 0-7 gewonnen van het ministaatje. Koeman lijkt nu bewust geen uitslag te noemen, omdat hij niet wil dat zijn spelers tevreden zijn bij een bepaalde score.

"Je mag in het veld geen genoegen nemen met een bepaald aantal doelpunten, maar je moet steeds doorgaan. Dat is een boodschap die ik ga meegeven aan het elftal."

1:32 Afspelen knop Koeman over verlies tegen Frankrijk: 'De groep is zelfkritisch'

Gibraltar tweehonderdste op FIFA-ranglijst

De verwachting is dat Gibraltar zeer verdedigend gaat spelen in De Kuip. Het Zuid-Europese land met ongeveer 30.000 inwoners is de nummer tweehonderd van de FIFA-ranglijst en heeft bijna alleen spelers die op amateurbasis in de eigen competitie spelen.

Tjay DeBarr van League One-club Wycombe Wanderers is de uitschieter, terwijl de achttienjarige Nicholas Pozo in Spanje actief is. Hij speelt voor het onder 19-elftal van La Liga-club FC Cádiz.

"Gibraltar zal waarschijnlijk met tien man voor het doel spelen", verwacht Koeman. "Wat wij moeten doen, is loopacties maken, het tempo hoog houden en meteen agressief zijn bij balverlies. En de bezetting voor het doel moet goed zijn."

Koeman kreeg de vraag of hij bij die bezetting voor het doel ook denkt aan Weghorst. "Zeker", was zijn antwoord, zonder verder iets over de opstelling te willen zeggen. De aanvaller van Manchester United speelde tegen Frankrijk het laatste uur als invaller in de spits. Koeman begon in Parijs met Memphis Depay, die na de komst van Weghorst op de vleugel ging spelen. Het lijkt aannemelijk dat Memphis en Weghorst tegen Gibraltar allebei starten.