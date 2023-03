Oranje sprak harde woorden na debacle in Frankrijk: 'Waarheid is verteld'

Het Nederlands elftal heeft intern harde noten gekraakt na de afstraffing van vrijdag tegen Frankrijk (4-0). Volgens bondscoach Ronald Koeman en verdediger Nathan Aké moet maandag in de thuiswedstrijd tegen Gibraltar een reactie te zien zijn.

"Na de wedstrijd is het er stevig aan toegegaan en de volgende dag ook", zei Aké zondag op een persconferentie in Zeist. "We moeten ook duidelijke taal spreken. Ik ben niet iemand die met de vuist op tafel slaat, maar we hebben elkaar wel de waarheid verteld."

Koeman was direct na afloop kritisch op zijn ploeg en bij het zien van de beelden kreeg hij de bevestiging van zijn harde commentaar. "Toen dacht ik helemaal: hier kan ik niet aan voorbijgaan. Ik ben in de nabespreking confronterend geweest."

"Ik ben niet iemand die veel praat. Maar als ik wat zeg, hoop ik dat het wel aankomt. We hebben het vooral over de opbouw en de intensiteit gehad. Er zat geen tempo in en we deden niet waarop we getraind hadden. Dat was mijn grootste teleurstelling."

Of Oranje de tik heeft verwerkt? "Dat weet ik niet", was het opvallende antwoord van Koeman achter de desk. "Ik heb wel wat gemerkt. Deze groep is zelfkritisch. Er is een aantal dingen gezegd. Dat was ook wel nodig."

Ronald Koeman bekent op de persconferentie dat hij in de nabespreking confronterend is geweest. Foto: ANP

Koeman gaat systeem niet omgooien

In de publieke opinie was ook de opstelling van Koeman onderwerp van discussie. De bondscoach koos tegen Frankrijk voor het traditionele 4-3-3-systeem, terwijl zijn voorganger Louis van Gaal Oranje daar op het afgelopen WK in Qatar niet goed genoeg voor achtte. Daarom speelde hij in een 5-3-2-systeem.

Koeman gaat het roer niet omgooien na het demasqué in Parijs. "Ik zie dit als iets eenmaligs. Ik heb absoluut vertrouwen in dit systeem. Ik heb dan ook geen seconde twijfel in mijn hoofd gehad. Ik ben ervan overtuigd dat het beter gaat."

Aké is blij dat Oranje maandag al een nieuwe wedstrijd wacht. "Of Gibraltar nu de ideale tegenstander is, weet ik niet. Ideaal is dat er überhaupt een wedstrijd is, ongeacht tegen wie. Het ligt nu aan ons. We moeten nu goed gaan uitvoeren wat we hebben besproken."