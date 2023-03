Ajax Vrouwen overklast VV Alkmaar en houdt druk op koploper FC Twente

De voetbalsters van Ajax hebben zondag in de Vrouwen Eredivisie een klinkende overwinning op laagvlieger VV Alkmaar behaald. Het werd 5-0 voor de Amsterdammers, die volop blijven meedoen in de titelstrijd.

Lisa Doorn zorgde na een half uur voor de openingstreffer op sportpark de Toekomst. De verdediger kopte een indraaiende voorzet binnen. In de tweede helft liep Ajax via Romée Leuchter verder weg bij Alkmaar.

De 22-jarige aanvaller tikte na een uur de 2-0 in het doel en was even later ook verantwoordelijk voor de 3-0. Twintig minuten voor tijd maakte ook Doorn haar tweede treffer van de middag. Ze kopte raak na een goed uitgevoerde korte corner.