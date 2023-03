Getergd Oranje mikt op doelpuntenfestijn tegen voetbaldwerg Gibraltar

Het Nederlands elftal krijgt maandag tegen Gibraltar de uitgelezen kans om de schaamte van de afgang in Frankrijk van zich af te spelen. Het is niet de vraag of, maar met welke cijfers Oranje in De Kuip gaat winnen van de voetbaldwerg.

Het credo 'meedoen is belangrijker dan winnen' is in de topsport uit den boze, maar Gibraltar klampt zich daar juist aan vast. Het Brits overzees gebied, grenzend aan Spanje, speelde in totaal 39 WK- en EK-kwalificatiewedstrijden en verloor ze allemaal. De 12 gemaakte treffers staan in schril contrast met het aantal tegengoals: 180.

Het is dan ook niet gek dat we Gibraltar op de tweehonderdste positie van de FIFA-wereldranglijst terugvinden. Ter illustratie: de eilandengroep Seychellen staat een positie hoger in het klassement. Gibraltar houdt nog wel Eritrea onder zich.

De lage positie op de FIFA-ranglijst is simpel te verklaren. Gibraltar, pas sinds 2014 lid van de UEFA, moet het doen met spelers die in het dagelijks leven een normale baan hebben. Zes jaar geleden leed de ploeg met een visser, metselaar, advocaat, politieagent en afvalinspecteur tegen België de grootste nederlaag tot nu toe (9-0).

Maar Gibraltar, dat een stuk minder inwoners heeft (meer dan 32.000) dan er toeschouwers in De Kuip kunnen, won ook al eens van Letland, Armenië, San Marino en Malta. De grootste zege ooit van de voetbaldwerg dateert van november vorig jaar, toen Liechtenstein in een oefenwedstrijd met 2-0 werd verslagen.

De huidige kwalificatiereeks voor het EK 2024 zou voor Gibraltar bij een zege of zelfs een gelijkspel al geslaagd zijn. Het is namelijk het enige land dat nog nooit een punt pakte in een kwalificatiereeks voor een Europees kampioenschap. San Marino pakte één punt.

Beste spelers mogen niet voor Gibraltar uitkomen

Het moment is al aangebroken voor de spelers en fans van Gibraltar om de stand in groep B in te lijsten. Op dit moment staat de absolute underdog namelijk boven Nederland. De ploeg van bondscoach Julio César Ribas leed vrijdag in het Portugese Faro - het eigen stadion wordt verbouwd - een aanvaardbare 0-3-nederlaag tegen Griekenland. De spelers van Oranje kregen in Parijs een doelpunt meer om de oren.

Ribas formeerde vrijdag een basisploeg met spelers die in de nationale competitie uitkomen. Tien van hen voetballen voor Lincoln Red Imps. De regerend kampioen van Gibraltar heeft een begroting van ruim 2 miljoen euro, kleiner dan die van Telstar. Lincoln Red Imps werd vorig jaar in de eerste kwalificatieronde van de Champions League uitgeschakeld door KF Shkupi uit Noord-Macedonië. Daarna bleek Tobol uit Kazachstan te sterk in de tweede voorronde van de Conference League.

De beste spelers van de club mogen niet voor Gibraltar uitkomen, omdat ze een Spaans of Brits paspoort hebben. De opvallendste naam in de selectie van Gibraltar is die van Niels Hartman. De 22-jarige middenvelder is in het Nederlandse Schoonhoven geboren, maar heeft de nationaliteit van Gibraltar aangenomen.

Ribas kon tegen de Grieken geen beroep doen op Scott Wiseman. Hij leidt liever de nationale jeugdploeg onder zestien jaar tijdens een toernooi in Bulgarije. Bovendien koos dertigvoudig international Tjay De Barr ervoor om bij League One-club Wycombe Wanderers te blijven. Een Gibraltarese opvlieging in De Kuip moet normaal gesproken van Liam Walker komen. De spits is recordinternational en met vijf doelpunten gedeeld topscorer, samen met verdediger en aanvoerder Roy Chipolina.

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Gibraltar begint maandag om 20.45 uur in De Kuip. Oranje kwam de voetbaldwerg in 2021 ook al tegen, toen in de WK-kwalificatie. In Gibraltar werd het 7-0 voor de toenmalige ploeg van bondscoach Frank de Boer. Zeven maanden later, onder Van Gaal, werd het 6-0 in De Kuip.