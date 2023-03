Ook Gakpo na buikgriep terug op trainingsveld Oranje, inzetbaarheid nog onzeker

Cody Gakpo heeft zondag zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van Oranje. De aanvaller van Liverpool is hersteld van een buikgriep, die hem en nog vier andere spelers de wedstrijd tegen Frankrijk (4-0) kostten.

Het is nog niet duidelijk of Gakpo maandag ook kan spelen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Bondscoach Ronald Koeman zei zondag op zijn persconferentie dat maandagochtend de knoop wordt doorgehakt.

Gakpo was een van de vijf spelers die woensdagavond een buikgriep opliepen bij Oranje. De Telegraaf meldde dat bedorven kip kerrie daar de oorzaak van was, maar de medische staf van het Nederlandse elftal ontkende dat. Naast Gakpo ging het om Matthijs de Ligt, doelman Bart Verbruggen, Joey Veerman en Sven Botman.

Zonder het vijftal beleefde Oranje vrijdag een rampzalige avond in Frankrijk. Nederland stond binnen 21 minuten met 3-0 achter en ging uiteindelijk met 4-0 onderuit tegen de vicewereldkampioen. Daarmee beleefde Koeman een dramatische start van zijn tweede termijn als bondscoach van Oranje.

Geertruida en De Vrij zijn er sowieso niet bij

Een dag later maakten De Ligt en Verbruggen hun rentree op het trainingsveld. Zij zijn net als Gakpo een twijfelgeval. "Matthijs was wat eerder aan de betere hand dan Cody, dus het is afwachten. We gaan maandag met de jongens zitten", zei Koeman. Veerman en Botman ontbreken nog altijd en lijken niet te gaan spelen.

Lutsharel Geertruida en Stefan de Vrij zullen er sowieso niet bij zijn. Geertruida liep tegen Frankrijk een hamstringblessure op en De Vrij is naar Italië teruggekeerd omdat hij vader wordt. Daar staat tegenover dat Denzel Dumfries terugkeert van een schorsing.

Nederland krijgt maandag de kans om de schaamte over de vernedering tegen Frankrijk van zich af te spelen. In dezelfde kwalificatiereeks voor het EK van 2024 in Duitsland is Gibraltar de tegenstander. Het duel in De Kuip begint om 20.45 uur.