Marokko blijft ook na historisch WK stunten met oefenzege op Brazilië

Marokko blijft ook na het historische WK voetbal in Qatar stunten. De succesploeg van bondscoach Walid Regragui verraste in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) met een oefenzege op Brazilië.

Het Stade Ibn Batouta in Tanger was volgestroomd voor de eerste wedstrijd van Marokko na het WK, waar de 'Leeuwen van de Atlas' geschiedenis schreven met een plek in de halve finales. De ruim 60.000 fans kregen waar voor hun geld.