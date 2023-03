Kökçü scoort bij zwaarbevochten zege Turkije op Armenië in EK-kwalificatie

Orkun Kökçü heeft Turkije zaterdag aan een zwaarbevochten overwinning geholpen in het EK-kwalificatieduel met Armenië. De aanvoerder van Feyenoord zorgde voor het eerste doelpunt voor zijn land.

De 22-jarige Kökcu haalde in de 34e minuut vanaf de rand van het strafschopgebied hard uit en nam zo de 1-1 voor zijn rekening. Door een eigen doelpunt van Ozan Kabak was Armenië in de tiende minuut op voorsprong gekomen.

Turkije, dat eind vorig jaar ontbrak op het WK in Qatar, had het lastig met Armenië. Maar de thuisploeg miste te veel kansen, waardoor de Turken overeind bleven. Galatasaray-aanvaller Kerem Aktürkoglu bepaalde halverwege de tweede helft de eindstand.

Voor Turkije en Armenië was het de eerste wedstrijd in de EK-kwalificatiereeks. In dezelfde poule staat later op de avond Kroatië-Wales op het programma. Letland is het vijfde land in de groep.