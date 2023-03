Debutant Joselu (32) goud waard voor Spanje, Kökçü scoort bij zege Turkije

Spanje heeft zaterdag de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Luis de la Fuente gewonnen. Debutant Joselu leidde zijn land met twee doelpunten naar een 3-0-zege in het EK-kwalificatieduel met Noorwegen. Eerder op de dag hielp Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü Turkije met een goal aan de winst bij Armenië: 1-2.

Na het teleurstellend verlopen WK, waarop Spanje in de achtste finales werd uitgeschakeld door Marokko, moest bondscoach Luis Enrique het veld ruimen ten faveure van De la Fuente. Die trainde al vanaf 2013 voor de Spaanse bond en had in die periode onder meer Jong Spanje onder zijn hoede.

Tegen de Noren, waar sterspeler Erling Haaland ontbrak door een lichte liesblessure, hadden de Spanjaarden voor rust het betere van het spel. In de veertiende minuut veranderde Dani Olmo een voorzet van Alejandro Baldé slim van richting, waarna de bal via de kluts in het doel verdween.

De Noren kwamen vervolgens beter in de wedstrijd en het was aan doelman Kepa te danken dat de Scandinaviërs niet scoorden. De doelman trad in de eerste helft goed op bij een inzet van voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes en voorkwam in de 55e minuut met een goede reflex een eigen doelpunt van verdediger Aymeric Laporte.

In de slotfase bracht Noorwegen onder meer spits Jørgen Strand Larsen in en ging het opportunistischer spelen. Dit leidde in de 81e minuut tot een enorme kans voor Alexander Sørloth, die geheel vrijstaand in het strafschopgebied naast schoot. Deze misser bleek cruciaal, want kort daarna scoorde de 32-jarige Joselu (Espanyol) wél. Het debuut van de ingevallen aanvaller werd nog mooier, want enkele minuten later bepaalde hij de eindstand op 3-0 door attent te reageren op een rebound.

Dinsdag speelt Spanje de volgende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland, dat eerder op de dag met 3-0 van Cyprus won. Noorwegen speelt dan tegen Georgië.

Spanje viert de 1-0 van Dani Olmo. Foto: Getty Images

Kökçü scoort bij zwaarbevochten zege Turkije

Eerder op de dag won Turkije met veel moeite van Armenië. De Turken kwamen vroeg in de wedstrijd op achterstand door een eigen doelpunt van Ozan Kabak. De dit seizoen voor Feyenoord uitblinkende Kökçü was in deze wedstrijd ook voor zijn land belangrijk. De middenvelder haalde in de 34e minuut vanaf de rand van het strafschopgebied hard uit en nam zo de 1-1 voor zijn rekening.

Turkije, dat eind vorig jaar ontbrak op het WK in Qatar, had het lastig met Armenië. Maar de thuisploeg miste te veel kansen, waardoor de Turken overeind bleven. Galatasaray-aanvaller Kerem Aktürkoglu bepaalde halverwege de tweede helft de eindstand.

In dezelfde poule leek Kroatië met dank aan een doelpunt van Andrej Kramaric nipt te winnen van Wales, maar een treffer van debutant Nathan Broadhead in de 92e minuut gooide roet in het eten. In de absolute slotfase miste Ivan Perisic nog een dot van een kans op de winnende goal, waardoor de halvefinalist van het afgelopen WK twee kostbare punten morste.

In groep I was Zwitserland mede dankzij een hattrick van Renato Steffen met 0-5 te sterk voor Belarus. Israël-Kosovo eindigde in dezelfde poule in 1-1 en Andorra-Roemenië werd een prooi voor de uitploeg: 0-2.

Duitsland oefende tegen Peru en dat werd de wedstrijd van Niclas Füllkrug. De spits van Werder Bremen scoorde de enige twee goals van de wedstrijd. Dat kwam ook door Kai Havertz; de linkspoot miste in de 67e minuut een strafschop.

