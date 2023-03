Jong Oranje na bliksemstart simpel langs Jong Noorwegen

Delen via E-mail

Jong Oranje heeft zaterdag een oefenwedstrijd tegen Jong Noorwegen met 3-0 gewonnen. Nadat Sydney van Hooijdonk en Crysencio Summerville binnen vijf minuten hadden gescoord, maakte Ludovit Reis in de tweede helft de derde goal voor de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi.

Nederland vloog uit de startblokken tegen de Noren, waar met Johan Hove (FC Groningen) en Joshua Kitolano (Sparta Rotterdam) twee Eredivisie-spelers aan de aftrap stonden. In de derde minuut kopte Van Hooijdonk raak uit een voorzet van Anass Salah-Eddine. De kopbal van de spits werd door verdediger Leo Fuhr Hjelde ongelukkig van richting veranderd en verdween daardoor in het doel.

Twee minuten later maakte Summerville de tweede treffer. De aanvaller van Leeds United passeerde op snelheid meerdere Noorse verdedigers en werkte oog in oog met doelman Mads Hedenstad Christiansen beheerst af, waardoor Jong Oranje binnen vijf minuten een comfortabele 2-0-voorsprong te pakken had.