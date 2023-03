Medische staf Oranje: Vijftal afvallers had buikgriep en geen voedselvergiftiging

Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen hebben vrijdagavond vanwege buikgriep de met 4-0 verloren EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal in en tegen Frankrijk gemist, zo blijkt uit onderzoek van de medische staf. Het gaat volgens de KNVB dus niet om een voedselvergiftiging.

Volgens Koeman voelden enkele stafleden zich voor het eten van de kip kerrie - woensdagavond in het hotel in Zeist - al niet lekker. Aanvoerder Virgil van Dijk vertelde dat hij ook kip kerrie had gegeten. De verdediger werd niet ziek.

Oranje staat door de zware nederlaag laatste in de poule. Mocht het elftal van Koeman zich niet via de gebruikelijke route voor het EK plaatsen, dan is er nog een achterdeur. Drie EK-tickets worden namelijk in maart 2024 verdeeld via de play-offs, waarvoor Nederland al is geplaatst vanwege de goede prestaties in de Nations League.