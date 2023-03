De Ligt en Verbruggen terug bij Oranje na virus, Geertruida en De Vrij naar huis

Delen via E-mail

Matthijs de Ligt en Bart Verbruggen zijn zaterdag teruggekeerd in de selectie van het Nederlands elftal. De verdediger en keeper zijn hersteld van een virusinfectie en kunnen maandag spelen tegen Gibraltar. Lutsharel Geertruida (geblesseerd) en Stefan de Vrij (gezinsuitbreiding) hebben het trainingskamp juist verlaten.

De Ligt en Verbruggen zijn twee van de vijf spelers van Oranje die vrijdag door een virusuitbraak niet mee konden doen in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk (4-0-verlies). Sven Botman, Cody Gakpo en Joey Veerman zijn nog niet fit genoeg om terug te keren in de selectie.

Tegenover de terugkeer van De Ligt en Verbruggen staat het wegvallen van Geertruida en De Vrij. Feyenoord-verdediger Geertruida liep in zijn debuutwedstrijd tegen Frankrijk een hamstringblessure op. De Vrij staat op het punt om vader te worden en keert in overleg met bondscoach Ronald Koeman huiswaarts.

In theorie kan Verbruggen tegen Gibraltar zijn debuut maken voor het Nederlands elftal. De keeper van Anderlecht zit voor het eerst bij de selectie. Tegen Frankrijk stond Jasper Cillessen onder de lat. Mark Flekken en Kjell Scherpen, die werd opgeroepen vanwege de virusinfectie bij Verbruggen, zijn de andere doelmannen.

Oranje hoopt zich maandag tegen voetbaldwerg Gibraltar te revancheren voor de afgang tegen Frankrijk in Stade de France. De ploeg van Koeman stond al na 21 minuten met 3-0 achter en speelde een kansloos duel met de vicewereldkampioen.

De wedstrijd tussen Nederland en Gibraltar begint maandag om 20.45 uur in De Kuip. Gibraltar begon de kwalificatiereeks voor het EK 2024 vrijdagavond net als Oranje met een nederlaag: Griekenland was in het Portugese Faro met 0-3 te sterk.