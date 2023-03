Tuchel werd totaal verrast door Bayern: 'Ik ging uit van een klus in het buitenland'

Thomas Tuchel had totaal niet zien aankomen dat hij zaterdag gepresenteerd zou worden als trainer van Bayern München. De Duitser werd begin deze week pas benaderd door de Bundesliga-club, die vrijdag zijn komst én het ontslag van Julian Nagelsmann wereldkundig maakte.

"Ik was volledig verrast", zei Tuchel bij zijn presentatie in München. "Er was geen sprake van eerder contact tussen Bayern en mij. Ik ging er eigenlijk van uit dat ik mijn carrière in het buitenland zou vervolgen. Toen Bayern belde, is het heel snel gegaan. Het is een eer om voor deze functie gevraagd te worden."

Tuchel zat zonder club sinds zijn ontslag bij Chelsea in september. De Duitser heeft vooral een stuk meer ervaring dan zijn landgenoot Nagelsmann. Tuchel won onder meer de Champions League met Chelsea en werd twee keer landskampioen met Paris Saint-Germain. Bovendien weet hij door zijn periodes bij 1. FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund hoe het is om in de Bundesliga te werken.

"Bayern heeft op dit moment een van de beste en getalenteerde ploegen van Europa", vindt de 49-jarige Tuchel, die tot medio 2025 heeft getekend. "Met dit team kun je voor elke titel spelen. Dat is ook waar voor mij de uitdaging ligt. Daarnaast is het voor mij persoonlijk fijn dat ik ergens kan werken waar ik dicht bij mijn kinderen en familie kan zijn."

Vijf jaar geleden werd Tuchel ook al benaderd door Bayern, maar hij had toen al voor PSG gekozen. Toenmalig voorzitter Uli Hoeness wilde namelijk eerst proberen om interim-coach Jupp Heynckes langer voor de club te behouden. "Dat was het goed recht van Bayern", zei Tuchel zaterdag. "Ik heb ook gezegd dat ik op niemand boos was."

Foto: Getty Images

'Gelukkig was er een topoptie op de markt beschikbaar'

Nu is het Bayern alsnog gelukt om Tuchel voor de groep te krijgen, al doet de club de bijnaam 'FC Hollywood' wel eer aan met deze trainerswissel. Zo dramatisch ging het namelijk niet onder Nagelsmann. Bayern bereikte zelfs ten koste van het sterrenensemble van Paris Saint-Germain de kwartfinales van de Champions League.

In de competitie gaat het wel minder: Bayern, dat de afgelopen tien seizoenen landskampioen werd, staat op de tweede plek. Het verschil met koploper Borussia Dortmund is wel slechts één punt is en de twee concurrenten spelen volgende week tegen elkaar. Bovendien maakt de club van Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Daley Blind en Ryan Gravenberch nog kans op de DFB-Pokal.

Voordat Tuchel werd gepresenteerd, kwamen Bayern-voorzitter Oliver Kahn en technisch directeur Hasan Salihamidzic uitgebreid aan het woord over hun beweegredenen om Nagelsmann te ontslaan. Kahn had "twee nachten slecht geslapen" en herhaalde wat hij vrijdag in een eerste reactie zei: Bayern vindt dat het spel en de prestaties na het WK minder zijn geworden.

Salihamidzic sloot zich aan bij die woorden van de voormalige doelman. "We waren gedwongen om te reageren. Gelukkig was er een topoptie op de markt beschikbaar. Toen is het snel gegaan."