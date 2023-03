PSV-aanvaller Bakayoko trots op debuut voor België: 'Ik was wel een beetje bang'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

PSV-aanvaller Johan Bakayoko kijkt met veel trots terug op zijn debuut voor het Belgische elftal. De negentienjarige debutant was met een assist in het EK-kwalificatieduel met Zweden (0-3) gelijk belangrijk voor de 'Rode Duivels'.

Bakayoko werd begin deze week als vervanger van de geblesseerde Jérémy Doku bij de selectie gehaald. Op aangeven van de PSV'er maakte spits Romelu Lukaku in de slotfase zijn hattrick compleet in Solna.

Lukaku had eerder al twee keer gescoord na voorbereidend werk van Dodi Lukebakio, die na een uur werd gewisseld voor Bakayoko. "Ik heb even geen woorden om te beschrijven hoe ik me voel", zei de debutant op de Belgische televisie.