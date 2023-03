Mediaoverzicht: 'Pure naïviteit Oranje zet Koeman in zijn hemd bij strafexpeditie'

Binnen- en buitenlandse media zijn hard voor het Nederlands elftal na de afstraffing tegen Frankrijk bij de start van kwalificatiereeks voor het EK 2024. Oranje verloor vrijdag met liefst 4-0 in Stade de France, waar na 21 minuten al drie keer gescoord was.

"Vooral de pure naïviteit van dit Nederlands elftal doet pijn aan de ogen", schrijft het AD. "Haast blind loopt Oranje in de eerste 21 minuten in de opzichtig opgezette val van de Fransen. Op een manier die lachwekkend oogt en die Koeman bij zijn herstart als bondscoach meteen in zijn hemd zet."

Het was voor het eerst sinds 1919 dat het Nederlands elftal zo snel tegen een 3-0-achterstand aankeek. Het verschil tussen het gehavende Oranje - een virusinfectie zorgde ervoor dat vijf spelers donderdag huiswaarts keerden - en vicewereldkampioen Frankrijk was reusachtig.

"Alsof de voetballers een tijdje in een grot hebben gewoond, afgesloten van de laatste snufjes en trends in het spel", schrijft de Volkskrant over het spel van Oranje. "Frankrijk was sneller, beter, fanatieker en atletischer."

Dagblad Trouw spreekt van een "gratis masterclass in efficiëntie van een team dat alle fouten genadeloos afstrafte". "Het was vooral aan de Fransen te danken dat de strafexpeditie geen monsterscore werd."

Ook bij onze zuiderburen viel de afgang van Nederland op. "Als er na twintig minuten al een wave door het Stade de France rolt, weet je het wel", schrijft Sporza. "Het maakte de slechtste start van het Nederlandse elftal in ruim honderd jaar nog wat pijnlijker."

Franse media leggen nadruk op Mbappé en Griezmann

Franse media zijn er ook door verrast dat het Nederlands elftal zich naar de slachtbank liet leiden door de ploeg van bondscoach Didier Deschamps. Enkele maanden geleden was Oranje tegen de latere wereldkampioen Argentinië nog heel dicht bij de halve finales van het WK.

In Frankrijk wordt toch vooral naar de eigen spelers gekeken. De nadruk ligt op Antoine Griezmann en Kylian Mbappé, die eerder deze week ook al onderwerp van gesprek waren. Griezmann was ontgoocheld doordat Mbappé tot aanvoerder werd benoemd. Nu worden de twee sterspelers als duo geprezen.

"Frankrijk heeft Nederland ontmanteld, mede dankzij het bijzondere duo Mbappé-Griezmann", schrijft L'Équipe. "Bovendien liet Frankrijk dezelfde spirit zijn als tijdens het WK. Dat belooft veel voor de toekomst."

"Vooraf ging het veel over de aanvoerdersbandgate", benadrukt ook RMC. "Maar Griezmann en Mbappé overtuigden iedereen vanaf de eerste seconden. Ze gingen als een trein voorin en slechtten de Nederlandse defensie al binnen twee minuten. Frankrijk heeft een duidelijk signaal afgegeven tegen de andere favoriet in groep B."