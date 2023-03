Blind kan jubileum los zien van ruime nederlaag: 'Ben ongelooflijk trots'

Daley Blind is er enorm trots op dat hij vrijdag voor de honderdste keer in actie mocht komen voor het Nederlands elftal. De 33-jarige linkspoot kon het jubileum na afloop los zien van het resultaat van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, waarin Oranje met 4-0 werd vernederd.

"Ik hoopte uiteraard dat ik erin zou komen", zei Blind, die in de 67e minuut bij een 3-0-achterstand in het veld kwam. "Dat was geen fijne tussenstand, het is teleurstellend wat we hier als team gepresteerd hebben. Maar dat zie ik nu even los van de individuele prestatie. Honderd interlands is iets waar ik enorm trots op ben. Daarom heb ik ondanks het verlies ook een kleine glimlach."

Na afloop van de wedstrijd werd in de kleedkamer in het Stade de France nog even stilgestaan bij het jubileum van de Bayern München-verdediger, die de negende speler met minimaal honderd interlands voor Oranje is.

"De bondscoach nam eerst het woord over de wedstrijd. Daarmee was dat even afgesloten. Daarna werd ik in het zonnetje gezet en heb ik ook wat gezegd. Het is mooi om dit mee te maken met jongens met wie ik al lang optrek. Zij zijn een van de redenen waarom ik zo graag bij Oranje kom."

'Blij dat deze bondscoach mij dit gunt'

Blind debuteerde tien jaar geleden in Oranje in een oefeninterland tegen Italië en was vervolgens onder alle bondscoaches een vaste kracht. Tekenend is dat hij tegen Frankrijk pas voor de tweede keer inviel. In de 98 andere interlands was hij basisspeler.

"Ik ben relatief laat bij Oranje gekomen (Blind was bijna 23, red.) en heb altijd geknokt om mijn plek te behouden. Van alle bondscoaches voelde ik vertrouwen en ik ben ik blij dat deze bondscoach mij dit gunt."

Blind stond ook nog even stil bij zijn fysieke problemen, en in het bijzonder zijn hartproblemen die in 2019 aan het licht kwamen. Door een operatie kon hij zijn carrière vervolgen.

"Ik heb lichamelijke problemen gekend, maar ben teruggekomen. In goede en in slechte tijden heb ik altijd aan het shirt van Oranje gedacht. Het is iedere keer weer een eer om dat shirt aan te trekken. Daar doe ik het voor."