Frankrijk geniet na: 'Niet niks om zo snel met 3-0 voor te staan tegen Oranje'

Bondscoach Didier Deschamps keek vrijdagavond met een grote glimlach naar de manier waarop Oranje door Frankrijk werd vernederd bij de start van de EK-kwalificatiereeks. Mede dankzij een droomstart wonnen 'Les Bleus' met 4-0.

"Toen de spelers maandag bijeenkwamen, was de sfeer al erg positief. Ik wilde dat ze dat goede gevoel mee zouden nemen naar het veld en dat is precies wat ze hebben gedaan", zei een trotse Deschamps na het eenzijdige duel in Stade de France.

Het Nederlands elftal speelde eigenlijk al vanaf de eerste minuut een kansloze wedstrijd. Frankrijk profiteerde optimaal van fouten bij Oranje en leidde na acht minuten met 2-0. Kylian Mbappé maakte er in de 21e minuut zelfs nog 3-0 van en bezorgde Oranje zo de slechtste start sinds 1919.

"Het is niet niks om zo snel met 3-0 voor te staan tegen Nederland. Ook al misten ze veel spelers", zei Deschamps, die Mbappé in de slotfase ook de 4-0 zag maken. "Na rust bleven we maar dreigend, ook al wilden we vooral de controle houden. Ik weet niet of het een perfecte avond was, maar het was sowieso een heel leuke avond."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Mbappé en Griezmann kunnen het samen goed vinden'

Terwijl Oranje in een kleine identiteitscrisis werd geworpen, maakte Frankrijk met de riante overwinning een einde aan een roerige periode. Na de verloren WK-finale tegen Argentinië eind vorig jaar ging het bij de tweevoudig wereldkampioen vaker over randzaken dan over voetbal.

Zelfs deze week nog was het even onrustig in het Franse kamp. Deschamps moest een nieuwe captain aanwijzen, omdat keeper Hugo Lloris een punt achter zijn interlandloopbaan heeft gezet. De keuze viel op Mbappé, tot verbijstering van Antoine Griezmann. Die voelde zich volgens Deschamps "ontgoocheld".

Tegen Oranje was niks te zien van een onderlinge strijd. In de tweede minuut van de wedstrijd tegen Oranje scoorde Griezmann uitgerekend op aangeven van Mbappé. "De twee kunnen het goed met elkaar vinden en hebben maar één doel: samen goed presteren met het Franse elftal. De teleurstelling van Antoine over het aanvoerderschap duurde ook maar twee minuten", zei Deschamps.

Frankrijk gaat door de dominante zege op doelsaldo aan de leiding in groep B. De vicewereldkampioen vervolgt de EK-kwalificatie maandag met een uitwedstrijd tegen Ierland en Nederland speelt dan thuis tegen Gibraltar. De bovenste twee ploegen in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2024.